Chiusura di via San Vito, Codacons: "I residenti vogliono chiarezza"

“Muro dissestato in via San Vito, al via la riapertura parziale della strada” (16.06.2021, era solo uno spot?). “Una provvisoria messa in sicurezza con idoneo puntellamento del muro dissestato in via San Vito per consentire una parziale riapertura della carreggiata al transito veicolare ed alleviare i tanti disagi che si sono verificati in queste ultime settimane. La decisione è giunta oggi al termine di un sopralluogo e di un successivo tavolo tecnico a cui hanno preso parte il sindaco Francesco Miccichè, l’Assessore alla Protezione Civile Gerlando Principato, i tecnici del Servizio di Protezione Civile del Comune di Agrigento Attilio Sciara e Franco Tuttolomondo e del Dipartimento Regionale Di Protezione Civile con il responsabile Maurizio Costa “(16.06.2021)

Da qual giorno più nessuna notizia, “la strada è ancora chiusa al traffico con ingenti danni economici alle attività commerciali della zona e con grandi problemi ai residenti".

Sindaco, avevamo sentito parlare di nuovo modo di amministrare, ed allora siccome abbiamo la testa dura e ci fidiamo di lei, ci dica cosa succede, i residenti vogliono sapere e capire, possibile che dopo più di un mese non si debba rendere conto alla città di cosa accade e cosa si sta facendo ?

La ringraziamo anticipatamente da parte nostra e da parte dei residenti se vorrà intervenire e dirci cosa state facendo.