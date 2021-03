Capoluogo a rischio zona rossa anti-Covid, il sindaco chiude 6 scuole

Attività in presenza stoppate per due giorni per consentire le operazioni di disinfezione degli ambienti scolastici

Crescono i casi di Covid-19 tra i giovani e i giovanissimi, dopo giorni di polemiche arrivano i provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche per ben sei istituti cittadini anche se per due giorni per permettere le operazioni di disinfezione.

Il sindaco Franco Micciché ha infatti firmato un'ordinanza che sarà in vigore dal 22 al 24 marzo prossimi e blocca le attività didattiche in presenza presso l'istituto "Anna Frank" del Quadrivio Spinasanta (inclusa la scuola dell'infanzia "Giardino Fiorito"); l'Itc "Foderà"; il plesso "Federico II" dell'Ics "Montalcini" del Villaggio Mosè; l'Ics "Quasimodo" (sia i plessi "Fava" che "Trupia").

Il provvedimento è stato firmato a seguito dell' "evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale". Non si tratta, come è chiaro, di una chiusura a tempo indeterminato come da molti invocato e come, ha spiegato più volte il sindaco Franco Micciché, non è possibile firmare da parte del primo cittadino senza opportuno provvedimento dell'Asp che scatta solo dopo l'individuazione di almeno 5 soggetti positivi in un istituto.