Un alunno positivo al Covid, un altro sospetto: chiuso istituto "Sciascia"

Un alunno già risultato positivo al tampone molecolare e un altro positivo al cosiddetto "tampone rapido", il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia decide la chiusura dell'istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" per procedere alla sanificazione dei locali.

Tutto è contenuto in una ordinanza firmata oggi dal primo cittadino del "Paese della Ragione" e adottata in seguito ai casi fin qui registrati di Coronavirus. Un bilancio che ptorebbe aggravarsi, dato che ci sono diversi genitori e alunni che risultano oggi in attesa dell'esito dei tamponi molecolare realizzati o con già un tampone rapido risultato positivo. Una distinzione necessaria, dato che il test veloce è genericamente meno affidabile.

La scuola rimarrà quindi chiusa domani e dopodomani, in applicazione del Dpcm che prevede appunto la possibilità di adottare misure di contenimento nei comuni e nelle aree "In cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conoscano la fonte di trasmissione o comunue nei quali vi è un caso riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio".