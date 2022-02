Riqualificazione della ferrovia turistica, da domani chiuso al transito il passaggio a livello di viale Caduti di Marzabotto

E' a partire da domani, alle ore 8, che resterà chiuso al transito il passaggio a livello di viale Caduti di Marzabotto, che si trova al chilometro 140+448, a Villaseta. La chiusura è prevista fino alla fine di marzo dalle ore 8 alle ore 17, esclusi sabato e domenica. A firmare l'ordinanza di chiusura al transito è stata la polizia municipale di Agrigento.

L'interdizione della circolazione stradale - che di fatto non potrà che creare dei disagi alla viabilità - è stata chiesta da Rfi per consentire dei lavori alla sede ferroviaria, proprio in prossimità del passaggio a livello. I lavori riguardano l’ammodernamento e la riqualificazione della ferrovia turistica Agrigento Bassa – Porto Empedocle. In particolare, gli interventi riguarderanno il rinnovo completo della massicciata, dei binari, il consolidamento delle gallerie e la realizzazione di una nuova fermata viaggiatori al servizio del Parco archeologico a tempio di Vulcano. "Si tratta di un investimento che ammonta a diversi milioni di euro. Il nostro territorio attendeva da anni l’avvio di questi importanti lavori che renderanno la nostra ferrovia turistica dei Templi, una delle 11 esistenti in tutta Italia, ancora più sicura consentendo inoltre un notevole aumento della velocità commerciale - ha spiegato il sindaco Franco Micciché - . Terminati gli interventi sarà anche possibile utilizzare la ferrovia Agrigento – Porto Empedocle non solo come linea turistica ma anche in funzione di metropolitana di superficie. Auspico, in tal senso, un intervento dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti per programmare all’interno del contratto di servizio un numero minimo di corse settimanali, dal lunedì al sabato, tra Agrigento e Porto Empedocle, e la domenica consentire il transito dei maestosi treni storici e turistici della Fondazione FS."