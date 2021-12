Chiusura della strada statale 118, sit-in di protesta con i sindaci di 7 Comuni

Si terrà oggi, mercoledì 29 dicembre, alle 18, il sit-in di protesta, organizzato dai membri del “Cartello sociale” della Provincia di Agrigento insieme ai sindaci di Agrigento, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Sant’Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani ed Alessandria della Rocca, per la chiusura della strada statale 118 che permane da oltre 2 settimane.

“Una situazione - si legge in una nota - che blocca un’importante porzione del territorio della provincia di Agrigento impedendo ai cittadini di andare al lavoro, in ospedale e a casa in tempi e in modi ragionevoli.

Si chiede all’Anas, al Genio civile e alla Regione di provvedere con tempestività”.