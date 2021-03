Misure anti-Covid: chiusi i cimiteri comunali nei giorni di Pasqua

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco in accordo con l'assessore comunale

Misure antiCovid nei giorni di Pasqua. In applicazione delle direttive nazionali il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, di concerto con l'assessore ai servizi cimiteriali Giuseppe Ripellino ha disposto, con propria ordinanza la chiusura temporanea a partire dalle ore 13,00 di sabato 3 aprile fino a lunedì 5 aprile (compreso), dei cimiteri comunali “Cappuccini” e “Marianello”.

"Il provvedimento - dice una nota del Comune - si è reso necessario e opportuno a titolo precauzionale al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, nell'ottica di un rafforzamento delle misure disposte per il contrasto dell’epidemia da Covid-19, in considerazione che nei giorni dal 3 al 5 aprile si prevede una consistente concentrazione di persone che si recheranno ai cimiteri comunali per la commemorazione dei propri cari".