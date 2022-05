Chiusura della stagione con il teatro d'autore: al Pirandello appuntamento con “Zorro” di Sergio Castellitto

Ultimo atto della stagione teatrale del Pirandello di Agrigento che chiude il cartello con il monologo di uno degli attori italiani più apprezzati, ovvero Sergio Castellitto che porta in scena “Zorro. Un eremita sul marciapiede”, tratto dal romanzo dall'omonimo romanzo della moglie Margaret Mazzantini. L'attore romano, per la prima volta ad Agrigento, indossa i panni di un senzatetto che racconta il suo percorso di vita che lo ha portato a vivere in strada. Una storia di marginalità sociale, tema quest'ultimo di grande attualità ma che in teatro è rivisto in chiave ironica. La presentazione ufficale dello spettacolo si è svolta nel foyer del teatro Luigi Pirandello alla presenza, tra gli altri, dei vertici della fondazione.