Bar dentro un edificio puntellato e inagibile: chiusa l'attività commerciale

Svolgevano attività di bar in una struttura che però non sarebbe stata sicura da un punto di vista strutturale. Per questo i vigili urbani di Agrigento hanno chiuso un esercizio commerciale cittadino per venti giorni, obbligando lo stesso al "ripristino delle condizioni previste dalle leggi vigenti per la fruibilità dei locali in sicurezza ed igiene".

Il controllo è scattato a fine agosto in una frazione cittadina, quando gli agenti hanno rilevato che l'immobile in cui è ospitato il bar "risultava puntellato per le precarie cricità strutturali", dice un verbale (per quanto intenda probabilmente precarie condizioni strutturali).

Adesso quindi il titolare dovrà provvedere a eliminare i pericoli e ripristinare le condizioni di sicurezza prima di poter riaprire.