Maltempo, fango sotto il ponte Morandi: chiusura parziale della bretella che collega la via Dante alla zona stadio

Disagi al traffico veicolare ad Agrigento a causa della chiusura della bretella di collegamento fra le vie Dante e Petrarca. Il passaggio ai veicoli è stato momentaneamente interrotto a causa della presenza di fango nel tratto sottostante il viadotto “Morandi”. Per raggiungere il quartiere “Esseneto” i veicoli sono costretti ad una lunga deviazione che li costringe a percorrere il viadotto “Akragas II” fino a Villaseta e tornare indietro in direzione campo sportivo. Il transito è invece libero dalla direzione opposta, ovvero dalla via Petrarca a salire verso la via Dante. Il fango che occupa parte della carreggiata è stato dovuto al violento temporale che ieri pomeriggio, martedì 7 settembre, ha interessato la città dei Templi.