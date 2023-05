La Capitale della cultura perde un'altra libreria: le Paoline verso la chiusura

Ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025, chiude un'altra libreria storica della città. Dopo l'addio della cartolibreria Deleo adesso, come riporta il quotidiano La Sicilia, saranno le "Paoline" di via Atenea a sospendere le attività.

A pesare sarebbero soprattutto gli stipendi dei dipendenti laici in servizio nel punto vendita, che non sono sorretti dalle vendite. Si tratta della seconda chiusura di librerie nella sola via Atenea dopo che solo pochi mesi fa aveva abbassato le saracinesche anche Mondadori. Le "Paoline", anche se in una sede diversa, era aperta dal 1930.