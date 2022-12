Dopo decenni va in pensione Deleo: chiude una delle librerie storiche della città

Chiuderà dopo anni di servizio una delle librerie più note di Agrigento, la cartolibreria De Leo, in via XXV Aprile. Ad annunciarlo è stato lo stesso proprietario, Gero Deleo, che in questi giorni ha affisso sulle loro vetrine un avviso inequivocabile: "Cessiamo l'attività. Un grande grazie ai nostri clienti che ci hanno supportato. E' stato un bel viaggio umano e professionale".

Le motivazioni della chiusura non sono note: si parla del pensionamento appunto del titolare, ma in una provincia e una città che leggono sempre meno non c'è da dubitare che anche le ridotte entrate economiche abbiano giocato un ruolo.

A manifestare vicinanza e firmare veri e propri attestati di stima sono stati sui social tanti comuni cittadini, ma anche alcune personalità pubbliche. "Chiude una libreria ad Agrigento, la libreria Deleo - ha scritto l'ex sindaco Lillo Firetto -. Qualunque siano le ragioni di fondo è la chiusura di un riferimento per la cultura . È una notizia che non farà clamore ma la considero molto triste per la città. Auguro il meglio a Gero e consorte".

"Sono dispiaciutissimo che i miei amici Anna e Gero Deleo abbiamo chiuso la loro libreria, per me rifugio amico, luogo di incontaminata cultura - scrive invece l'attore Gaetano Aronica-. Tutte le rarità che mi avete procurato e che gelosamente conservo. Vi abbraccio".

Si tratta, purtroppo, dell'ennesima libreria "storica" che chiude in città. Andando indietro nel tempo anche ad alcuni decenni fa non si possono non citare "Il piccolo Gellia", in salita Madonna degli Angeli e "Capalunga", in via Atenea. Luoghi di cultura persi per sempre, in una città che di cultura dice di voler vivere.