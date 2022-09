"Chiostro del Comune usato per eventi con rinfresco", Codacons chiede gli atti

"Il Teatro Pirandello e le sue pertinenze come il chiostro del Palazzo di Città, utilizzate per convegni ed eventi vari con relativi banchetti e rinfreschi con tanto di servizio catering", Codacons chiede con un accesso agli atti i dati degli incassi di queste iniziative.

Tutto è contenuto in una nota del responsabile del Dipartimento trasparenza enti locali dell'associazione per la Sicilia, Giuseppe Di Rosa.

"Abbiamo appreso che la sede del Comune di Agrigento così come testimoniano locandine e foto allegate, vengono utilizzate come location per convegni e banchetti, per questo, e nell’interesse della comunità agrigentina, abbiamo chiesto nella giornata odierna con pec, tramite l’accesso agli atti consentito dalla Legge, con quale atto di indirizzo politico e deliberativo avviene il tutto e quali benefici economici portano alla città queste vere e proprie concessioni di utilizzo mai deliberate da nessuna giunta comunale nè tantomeno regolamentate da annesso regolamento deliberato dall’organo preposto all’utilizzo di spazi e locali di proprietà comunale".

Per questo Codacons auspica che "almeno con i soldi introitati da tali concessioni, la giunta deliberi dei servizi essenziali per i cittadini come potrebbe essere la mancata attivazione del servizio di assistenza igienico sanitaria nelle scuole nei confronti dei diversamente abili gravi, sospesa solo dal Comune di Agrigento per mancanza di fondi".