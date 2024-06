Fingono di chiedere indicazioni stradali e scippano un anziano: arraffata una collana d'oro

Si avvicinano, a bordo dell'auto, al pensionato che stava camminando lungo viale Risorgimento a Menfi, e chiedono un'indicazione stradale. Una scusa più che efficace visto che l'anziano, cercando di fornire spiegazioni chiare, ha abbassato la testa verso il finestrino della Fiat Punto. All'uomo che era sul sedile passeggero è infatti bastato un gesto fulmineo per scippare dal collo del settantasettenne la collana che il pensionato indossava. Un gioiello dal valore di oltre 500 euro.

E arraffato il monile, i ladri - sull'auto c'erano due uomini, uno al volante e l'altro appunto sul sedile passeggero, - si sono immediatamente dileguati, facendo perdere ogni traccia. È accaduto tutto alle ore 19 circa, in pieno centro cittadino. L'anziano, rimasto illeso, ma sotto choc, ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno naturalmente avviato l'attività investigativa per cercare, laddove possibile, di identificare i balordi. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma sembra scontato - visto che rientra ormai nell'ordinario iter investigativo - che i carabinieri abbiano già verificato l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, pubbliche o private, lungo viale Risorgimento o nelle zone immediatamente limitrofe.

