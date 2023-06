Chiedevano con insistenza l'elemosina, Daspo urbano per una donna che "lavorava" con bimbo di 10 anni

Fino ad ieri sera fra l'ingresso di via Pirandello, Porta di Ponte e via Atenea si aggiravano una donna, con un bambino di neanche due anni su un passeggino, e un uomo con un cartello in mano con il quale chiede "aiuto". Ma c'era anche un cinquantenne che, mano destra tesa, ha infastidito, e non poco, quanti erano nei locali di ristorazione e della movida. Una donna e il figlio di 10 anni sono stati però pizzicati dai poliziotti della sezione Volanti che hanno chiesto ed ottenuto, dal questore di Agrigento: Emanuele Ricifari, il Daspo urbano.

Tanto la donna, quanto il piccino, suo malgrado utilizzato per chiedere l'elemosina, non potranno più avvicinarsi al centro della città dei Templi. Sono stati inoltre allertati i servizi sociali e l'autorità giudiziaria minorile affinché venga valutata la posizione della donna che, qualora accertato che costringe il bambino a mendicare, potrebbe anche perdere la patria potestà sul piccino.

Il centro di Agrigento, da più settimane ormai, è "invaso" da uomini, donne e bambini - sono tutti romeni - che chiedono l'elemosina. E qualcuno infastidisce anche. Una risposta, verosimilmente la prima, da parte della polizia di Stato è arrivata. E non è escluso che nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, ne arrivino anche altre, allontanando i diversi mendicanti.