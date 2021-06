Chiede soldi per comprarsi la droga e aggredisce mamma e papà, denunciato

Chiede, ripetutamente, soldi a mamma e papà. Genitori che, consapevoli del momento di difficoltà che il figlio sta vivendo, glieli hanno, di fatto ancora una volta, negati. Ma le urla, le minacce e le accuse, questa volta, si sono trasformati in una vera e propria aggressione fisica. Il ventunenne, preda di una furia incontenibile, si è scagliato contro i genitori che non soltanto hanno chiamato la polizia, ma lo hanno pure denunciato.

E’ accaduto tutto, nei giorni scorsi, in un’abitazione del centro storico. Stando a quanto è emerso dal fitto riserbo sull’intervento realizzato dalle Volanti della Questura, il ventunenne chiedeva soldi per comprarsi della sostanza stupefacente. Denaro che, appunto, mamma e papà hanno, ripetutamente e categoricamente, rifiutato. E lo hanno fatto, naturalmente, per il bene del figlio. Ma il giovane non è riuscito ad accettare quel “no” ed ha dato, appunto, in escandescenze, aggredendo mamma e papà. E’ stato lanciato l’Sos al numero unico d’emergenza e sul posto, per riportare la calma, sono accorsi i poliziotti. Gli stessi agenti che dopo aver evitato che la discussione degenerasse, hanno raccolto la denuncia – da parte dei genitori – a carico del ventunenne.