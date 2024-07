Si intrufolano negli appartamenti usando la chiave bulgara e non portano via nulla: 3 tentati furti nel giro di poche ore

La proprietaria di un appartamento, una donna molto metodica, si è accorta che c'era qualcosa che non andava già nell'esatto momento in cui ha aperto il portone d'ingresso. Lei, solita a dare tre mandate, ne aveva trovato invece soltanto una. Entrata in casa, la 54enne, si è subito accorta che i cassetti erano tutti rovistati. Ma a quanto pare nulla sarebbe stato rubato. Stessa situazione verificatasi almeno un paio d'ore prima, sempre nello stesso palazzo in via Gramitto a Fontanelle. Anche in questo caso, la porta d'ingresso non aveva alcun segno d'effrazione. Verosimilmente in entrambi i casi, i delinquenti - ma di bassa lega - hanno utilizzato la cosiddetta "chiave bulgara". Due le denunce a carico di ignoti raccolte dalla polizia, una invece è stata formalizzata - o verrà fatto nelle prossime ore - alla stazione dei carabinieri.

A Fontanelle, in pieno giorno, e in un unico palazzo, sono stati tentati tre furti in appartamento. Identiche le modalità d'ingresso. Si tratta di malviventi che prima di lasciare l'abitazione visitata prestano attenzione a richiudere la porta d'ingresso. Mancati ladri, visto che non hanno fino ad ora rubato nulla, che probabilmente non si sono neanche preoccupati di studiare le case dove intrufolarsi. Nonostante non vi siano stati danni, nella zona di Fontanelle cresce, e anche in maniera inevitabile, la paura e l'allarme. Tutti gli abitanti, si tratta di un rione periferico della città dove ci si conosce più o meno bene, dovrebbero prestare attenzione e, in via precauzionale, allertare le forze dell'ordine anche soltanto se si notano presenze inusuali, di sconosciuti e pertanto sospette.

