Con la chiave bulgara tornano ad intrufolarsi negli appartamenti: pensionata 74enne si insospettisce ancor prima di entrare in casa e chiama la polizia

Villaseta come Fontanelle. Qualcuno, utilizzando una chiave bulgara, è riuscito - senza essere visto, né tanto meno sentito - a intrufolarsi in un appartamento e dopo aver rovistato fra cassetti e armadi non sarebbe riuscito a portar via nulla. Un altro tentato furto, di fatto. Esattamente come è già successo in un condominio di Fontanelle. A chiamare il numero unico d'emergenza (il 112), ancor prima di entrare in casa, è stata la proprietaria, una settantaquattrenne. Una pensionata molto metodica che al solo aprire la porta s'è resa conto che il numero delle mandate non corrispondevano a quelle che effettivamente aveva dato. Sul posto, raccogliendo la segnalazione per quello che era un sospetto, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della questura. Varcata la soglia, proprietaria dell'abitazione e agenti si sono resi conto che qualcuno aveva rovistato a destra e a manca.

Secondo quanto riferito dalla pensionata, dall'abitazione non sembrerebbe mancare nulla. Verosimilmente, i delinquenti di bassa lega hanno utilizzato la cosiddetta "chiave bulgara", anche perché la porta di ingresso non è stata affatto forzata. Mancati ladri però, e ancora una volta, visto che non hanno fino ad ora rubato nulla.

I poliziotti hanno avviato le indagini per cercare di raccogliere indizi ed elementi che permettano l'identificazione di quello che potrebbe anche essere un delinquente solitario. Un ladro, mancato per la maggior parte, che non perde molto tempo. Temendo di essere intercettato, o peggio ancora arrestato, agisce in maniera fulminea. E nella maggior parte dei casi, almeno fino ad ora, sono stati buchi nell'acqua.

