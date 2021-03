Ztl a San Leone e chiusura delle scuole: ecco i chiarimenti del sindaco Miccichè

San Leone blindata nei fine settimana: il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ha modificato gli orari dell’ordinanza, che vieta il transito ai non residenti, in alcune strade del quartiere balneare nei pomeriggi di sabato e di domenica. Da domani, sabato 13 marzo, la Ztl “anti assembramenti” sarà valida dalle ore 16 alle ore 20.

Scattano i divieti nel week end per San Leone: ecco l'ordinanza di Micciché

“Chiusura del traffico veicolare in viale Emporium, angolo via Gela e in viale dei Giardini, angolo via Gela. Tutte le altre strade di San Leone rimarranno aperte e per le persone che si trovano nel quartiere prima delle ore 16 potranno rimanere fino alle 22 per come è previsto dal Dpcm”. Questi sono i chiarimenti che il sindaco della città dei Templi, Franco Miccichè ha sintetizzato in un video.

Il primo cittadino si è soffermato anche sulla chiusura delle scuole, illustrando i contenuti dell’ordinanza del presidente della Regione dello scorso 4 marzo e precisando, che la competenza sulla chiusura delle attività didattiche, relativamente al parametro dei 250 mila casi di Covid accertati ogni 100 mila abitanti, spetta esclusivamente al governatore Musumeci.