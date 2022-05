Chiara Ferragni in visita "privata" alla Valle dei Templi

Immancabile visita alla Valle dei Templi di Agrigento per Chiara Ferragni, le sue amiche e i componenti del suo staff, in questi giorni al Verdura Resort di Sciacca per la presentazione dei nuovi prodotti del brand a firma dell'imprenditrice digitale e influencer.

Tutto è stato, ovviamente, condiviso sui social. Si è trattato, pare, di una visita "privata" dell'area archeologica, che è stata vissuta al tramonto, certamente il momento migliore per vedere il patrimonio della Via Sacra.