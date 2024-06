"Che classe!": l'attore di Sciacca Alfonso Veneroso nel cast della nuova sit-com Rai

Alfonso Veneroso nel cast della sit-com Rai "Che classe". L'attore di Sciacca, che già ha lavorato in "Don Matteo", "Che Dio ci aiuti", "Il giovane Montalbano" ed è comparso anche in "Catturandi – Nel nome del padre" nel personaggio di Sante Palazzolo, ha recitato nella nuova commedia della tv di Stato ideata per chi studia l'italiano all'estero.

Un progetto realizzato in collaborazione Treccani e in particolare con la scuola digitale di italiano per stranieri dell’istituto.

"La sit-com - si legge in una nota dell'ufficio stampa della Rai - è pensata per un pubblico adulto interessato a migliorare la propria conoscenza della lingua con un pizzico di humor e la multimedialità".

Le puntata di “Che Classe!” sono disponibili su RaiPlay nella sezione Rai Italy a partire da oggi