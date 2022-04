Charging station per il bike sharing, aggiudicati i lavori per le 4 postazioni

Sarà la ditta "Tmr" di Sant'Agata di Militello, unica partecipante al bando, che ha offerto un ribasso del 7 per cento su un importo netto di 162.296 euro, ad occuparsi della creazione - in piazza Marconi, piazza Sinatra, via Nettuno e Agrigento bassa - di quattro charging station per il bike sharing. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto emerge dagli incartamenti di palazzo dei Giganti.

Il progetto, oggetto anche di tante polemiche e scontri politici, mira a realizzare delle aree attrezzate, in prossimità delle zone di interscambio, con mezzi elettrici. Gli obiettivi sono diversi: offrire servizi di mobilità alternativi, provando ad evitare gli ingorghi stradali; ridurre l'inquinamento; abbassare la percentuale di suolo pubblico occupato da vetture posteggiate; incentivare il turismo.