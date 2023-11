Premio “Dona Maiora”, assegnate le medaglie di merito ai servitori dello Stato impegnati nel territorio

Si è svolta oggi, nell'auditorium dell'istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento la cerimonia di conferimento dei premi “Dona Maiora”, riconoscimenti quest'ultimi che la sezione agrigentina dell'unione nazionale ufficiali in congedo, assegna agli uomini e donne delle foze dell'ordine che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio.

Per primi a salire sul palco per ritirare la medaglia sono stati i vigili del fuoco : Alfonso Falzone.Ignazio Capizzi, Vincenzo Cucchiara Alessandro Marsiglia, Alessandro Sutera Sardo e Alfonso Analfino per aver soccorso e salvato due turisti americani in difficoltà nella Scala dei Turchi di Realmonte. Riconoscimento anche per l'agente scelto di polizia penitenziaria Angela Luca che, durante le perquisizioni pre colloquio dei familiari con i detenuti, ha scoperto e sequestrato diversi telefoni cellulari che erano stati nascosti nelle parti intime e che erano in procinto di entrare all'interno della casa circondariale di contrada Petrusa. per la polizia di Stato è stato premiato il commissario capo Manuel Montana, dirigente della sezione volanti della Questura di Agrigento.

“Dona Maiora” anche per il basco verde della guardia di finanza, appuntato scelto Gianpaolo Moscara che, insieme ad un suo collega, nell'estate scorsa, hanno salvato una persona invalida e gli altri inquilini di una palazzina del centro storico che era in fiamme. Per i carabinieri sono stati premiati il vice brigadiere Massimo Mezzina ed il carabiniere Marco Maiorino che nei mesi scorsi a Menfi, hanno sventato una rapina in una gioielleria, riuscendo a disarmare e arrestare il malvivente. Un riconoscimento per le sue qualità professionali è stato conferito anche al capitano di fregata Davide Guzzi mentre il premio speciale è stato assegnato al 5° reggimento fanteria “Aosta”. Ad animare la manifestazione è stata la banda militare della brigata Aosta e gli allievi del liceo musicale "Empedocle".