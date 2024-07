Laurea honoris causa a Michele Guardì, lectio magistralis del regista Rai sulla "Tv popolare e sociale"

La sua carriera in tv è iniziata negli anni ’70 ed è stato regista e autore di molti programmi Rai come "Uno mattina", "Scommettiamo che...?" o "I fatti vostri". L’Università degli studi di Palermo ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa a Michele Guardì, 81 anni compiuti a giugno, che per l’occasione terrà una lectio magistralis sulla "Tv popolare e sociale". Alla cerimonia, in programma per giovedì 18 luglio, ore 18, nella Sala magna del Complesso monumentale dello Steri di piazza Marina, saranno presenti il rettore di Unipa, Massimo Midiri, il sindaco Roberto Lagalla e il professore Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione, che leggerà le motivazioni della decisione. L'ingresso per la cerimonia sarà libero sino a esaurimento posti.

Il regista, originario di Casteltermini, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ha iniziato a collaborare con la Rai scrivendo i primi testi per alcuni programmi televisivi. Tra i primi progetti vengono ricordate trasmissioni come "La domenica del villaggio" e "L'altoparlante". Risale al 1977 il primo incarico come autore del programma “Secondo voi”. Nel tempo ha consolidato la sua posizione sino a diventare un punto di riferimento per la tv pubblica d'intrattenimento. Lo scorso anno Guardì era stato travolto dalle polemiche per le registrazioni di alcuni fuori onda, resi pubblici dal programma di Mediaset Le iene, in cui utilizzava espressioni volgari nei confronti di presentatori e comparse. Accuse alle quali ha risposto sostenendo che fossero "cose vecchie" e di affermazioni montate "mettendo in fila cose che in 5.600 puntate si possono dire".