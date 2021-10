Le "cartoline" di Agrigento sulla Tv di Stato, in città la troupe di Linea Verde Life

Farà tappa ad Agrigento il programma Linea Verde Life, di Rai1, che rivolge una particolare attenzione all’ecosostenibilità, all’ambiente ed alla salvaguardia del territorio.

Le troupe documenteranno, con la conduzione di Daniela Ferolla, Marcello Masi, e Federica De Denaro, le bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali nonché le tradizioni popolari ed enogastronomiche di Agrigento.

"Tre troupe più un drone - fa sapere il Comune di Agrigento attraverso il portavoce del sindaco Francesco Miccichè - saranno presenti nel centro storico di Agrigento ovvero alla Cattedrale, in piazza Pirandello e in via Atenea dove è prevista la tammurriata di San Calò".

La puntata, salvo variazioni al palinsesto, andrà in onda sabato 14 novembre.

In occasione delle registrazioni di giorno 3 novembre, è stata emanata l’ordinanza dirigenziale che prevede il divieto di sosta con rimozione in piazza Pirandello nell’area centrale adibita a parcheggio.