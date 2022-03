Rifiuti conferiti in modo irregolare, chiusi due pub per 15 giorni

Due pub cittadini sono stati chiusi per quindici giorni dai vigili urbani del nucleo di controllo in materia ambientale in seguito a ripetute violazioni nel conferimento dei rifiuti.

Per ben tre volte, secondo quanto fa sapere il Comune con una nota diffusa dal portavoce del sindaco, "sono stati conferiti rifiuti in sacchi trasparenti, non correttamente differenziati".

Il sindaco, insieme agli assessori all’Ambiente e alla Polizia locale, Aurelio Trupia e Francesco Picarella, invitano commercianti e cittadini a rispettare regole di conferimento seguendo calendario e orari corretti: "La squadra di tutela ambientale - dicono - effettuerà ancora controlli sul territorio per individuare, anche tramite appostamenti, i trasgressori".