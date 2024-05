Centro storico ostaggio della "sete": si punta a recuperare acqua dagli altri quartieri

Recuperare risorse idriche dalle zone di più nuova edificazione, dove i condomini sono dotati di grandi vasche di accumulo e possono essere riforniti con autobotti (pubbliche) per sposare l'acqua nella zona del centro storico, che più di altre soffre la "sete" in questi giorni di nuova emergenza idrica.

E' questa una delle ipotesi al momento al vaglio del Comune di Agrigento e di Aica per fronteggiare la situazione che si registra soprattutto nel cuore antico di Girgenti, dove è molto raro che le abitazioni siano munite di adeguate vasche di accumulo.

L'idea è quella di dirottare parte della fornitura sul serbatoio Itria, in modo da aumentare l'acqua in condotta e superare i problemi connessi alla mancanza di pressione della fornitura idrica. Uno dei problemi principali infatti che impediscono alle case del centro storico di rifornirsi è la scarsa pressione in condotta, che impedisce al liquido di raggiungere le abitazioni nelle zone più alte della città o nei grandi palazzi di aree come via Empedocle eccetera. Ad agevolare il tutto anche alcuni interventi di riparazione di rotture che attendevano da tempo di essere eliminate.

Queste quantità "sottratte" da quartieri come Villaggio Mosè o Fontanelle (dove comunque la fornitura idrica non è esattamente da paese civilizzato) saranno, a quanto pare, compensate con sistemi di autobotti fornite da Aica e dal Comune.

Si tratta, come evidente, di manovre di emergenza per tamponare quanto sta avvenendo e dare anche "sollievo" ad attività della ristorazione e dell'accoglienza turistica oltre che alle tante famiglie ormai esasperate.

Un primo "assaggio" di proteste si è registrato nei giorni scorsi ma ormai è pubblica l'intenzione di organizzare una grande manifestazione sul tema della carenza idrica, che potrebbe mettere insieme associazioni, mondo sindacale e semplici cittadini.