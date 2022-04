Musica ad alto volume e pipì sotto casa: secchi d'acqua contro i giovani

Secchi d'acqua contro chi, sabato notte, faceva - e non è affatto una novità - pipì sotto la loro abitazione. Residenti del centro storico esasperati, come dimostrano gli ultimi fatti. Abitanti che - ripresa la movida - non riescono a convivere con quella che si trasforma in un'autentica bolgia. Le proteste hanno, inevitabilmente, riguardato anche, e soprattutto, la musica ad alto volume. E oltre l'orario previsto dall'ordinanza comunale.

"Siamo soli, l'inefficacia dei controlli favorisce i disagi. Gli esercenti fanno quello che vogliono, musica così ad alto volume che riesce perfino a far tremare i vetri delle nostre abitazioni" - hanno detto alcuni degli agrigentini abitanti nel centro storico: nei pressi della via Atenea.