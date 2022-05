Ars, arrivano i soldi per il centro storico: un milione e mezzo per manutenzione e decoro

L'Ars ha approvato il finanziamento di un milione e mezzo di euro per il centro storico di Agrigento: le somme saranno utilizzate per lavori di manutenzione e per il decoro urbano.

Lo annuncia il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che precisa: "L’importo si aggiunge alle ulteriori risorse, già comunicate, pari a circa 15 milioni di euro che riguardano la riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere Santa Croce e ulteriori 8 milioni di euro circa già stanziati per interventi soltanto nel centro storico in appena 19 mesi".

Il sindaco ricorda, inoltre, che "nella finanziaria approvata è stato previsto un contributo di 200 mila euro a vantaggio del teatro Pirandello, per garantire una migliore proposta culturale".