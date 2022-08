Valorizzazione dei siti culturali e archeologici: arriverà un grande schermo in centro storico

Un grande schermo proietterà, nel cuore del centro cittadino, immagini dei luoghi più belli ed importanti della provincia da un punto di vista storico e culturale.

La decisione è del Parco archeologico della Valle dei Templi, che ha investito 4mila euro appunto per dotare la via Atenea di un monitor che diffonderà un video che evidenzierà "la bellezza dei luoghi della cultura presenti in tutta la provincia di Agrigento".

Il grande display sarà collocato, dice il progetto, nella vetrina di un immobile situato nel "salotto cittadino", anche se al momento non è noto quale sarà. Verosimilmente il Parco ha già ottenuto l'ok dai proprietari: questo semplificherebbe tutto ed eviterebbe spiacevoli sorprese come quando si era pensato di decorare le vetrine vuote e non si registrò la partecipazione massiccia, per così dire, dei titolari.