Centro storico, via ai lavori per salvare l'arco Calafato

Liberato dalla "prigione" di cavi di un gestore telefonico, potrà essere finalmente restaurato e messo in sicurezza l'antico portale quattrocentesco del cortile Calafato, nel centro storico di Agrigento.

"Il progetto esecutivo – spiega l’assessore Gerlando Principato –, redatto dai tecnici del Comune di Agrigento, dall'importo di 89.000 euro, prevede l'eliminazione dell'attuale protezione in legno che venne collocata alcuni anni fa, per consentire il consolidamento delle fessurazioni e fratturazioni presenti nell’Arco ed una illuminazione artistica che ne esalterà la bellezza, il valore e la magnificenza, catturando l’attenzione del visitatore e, contestualmente, aumenterà il grado di sicurezza percepita in questo scorcio del nostro bellissimo centro storico".