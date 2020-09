La "riqualificata" piazza San Giuseppe ostaggio del degrado

Sono nate tra le polemiche, oggi però rischiano di finire nel degrado.

Stiamo parlando delle due piazzette “Riqualificate” da un tanto discusso progetto (con strascichi persino dinnanzi alla giustizia amministrativa), cioè quelle di piazza Lena e di piazza San Giuseppe. Quest’ultima, in particolare, seppur inaugurata pochi anni fa, versa adesso in uno stato di degrado profondissimo.

Anche volendo tralasciare come il famoso “muro” di ferro arrugginito “artisticamente” sia rimasto a secco quasi da subito, nonostante nell’avveneristico progetto iniziale fosse previsto un continuo fluire d’acqua (oggi la canaletta è piena di rifiuti, cicche e sporcizia varia), a patire il trascorrere del tempo sono state anche le aree ammattonate. In più punti, infatti, le piastrelle si sono ormai staccate e hanno iniziato a rivelare il ferro e il calcestruzzo sotto di esse, segno, forse, di infiltrazioni d’acqua che hanno fatto gonfiare il tutto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Certo, non possiamo escludere che vi sia una porzione di responsabilità di ignoti vandali utilizzatori, ma le piastrelle staccate sono ancora sul posto (e se fosse stato un danneggiamento volontario certamente sarebbero spaccate o sarebbero state rimosse) e quindi basterebbe reincollarle. Persino le parti dipinte (come una poco elegante botola presente accanto alla via Atenea) sono ormai irrimediabilmente stinte e screpolate, segno che non è stata mai realizzata alcuna manutenzione complessiva alla piazza “artistica” che, così ridotta, diventa solo un monumento al degrado nel cuore della “Girgenti” di cui tanto si va parlando, nonostante tutto.