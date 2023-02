Trovati apparecchi elettronici abusivi in un centro scommesse: scattano sequestri e sanzioni

Sugli apparecchi elettronici - ben 5 - non c'erano i nulla osta di messa in esercizio, di fatto non risultavano essere stati autorizzati alla pratica del gioco. Inoltre non erano collegati telematicamente alla rete nazionale del totalizzatore fiscale dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli apparecchi sono stati sequestrati e al titolare del centro scommesse di Sciacca sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6 mila euro.

E' questo il bilancio di un controllo, effettuato dai poliziotti del commissariato saccense, nell'ambito di un mirato servizio di prevenzione e contrasto al gioco illegale. Gli agenti della squadra Amministrativa - durante il controllo nel centro scommesse di Sciacca - hanno subito trovato i 5 apparecchi elettronici da gioco (spenti, ma collegati all'impianto elettrico), ma anche uno scambia monete. Ed è altrettanto immediatamente emerso, mancando la tabella, che non avevano alcuna autorizzazione. E poi, appunto, che non erano collegati al totalizzatore fiscale dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' scattato quindi il sequestro amministrativo e le sanzioni al titolare del centro scommesse.