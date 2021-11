Sceglie e prova i capi d'abbigliamento di suo gradimento, li mette in un sacchetto e li porta via: denunciato

Ha provato i capi d’abbigliamento che più gli piacevano e li ha messi in un sacchetto, con nonchalance si è poi allontanato senza pagare. Sperava forse che grazie alla confusione del sabato sera nessuno se ne sarebbe accorto. Gli è andata però male perché non soltanto il personale addetto al negozio d’abbigliamento sportivo ha notato quel comportamento, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a denunciarlo. E’ un ventenne, originario di Alcamo ed ospite di una comunità alloggio di Favara, il giovane che è finito nei guai – l’accusa è di furto aggravato – con la Procura della Repubblica. I militari dell’Arma della stazione di Villaseta, che fa parte del comando compagnia di Agrigento, sono riusciti anche a recuperare la refurtiva: capi di abbigliamento dal valore, complessivo, di circa 250 euro. Merce che è stata subito restituita al legittimo proprietario.

Non è la prima volta, forse non sarà neanche l’ultima, che i carabinieri intervengono al centro commerciale “Città dei Templi” dove – esattamente come in tutti i punti vendita di questo tipo – si aggirano anche malintenzionati: gente che crede di poter arraffare quello che gli serve o desidera senza pagare. La segnalazione tempestiva e l’altrettanto fulmineo intervento dei carabinieri ha permesso di dimostrare che chi ruba finisce nei guai.