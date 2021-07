Centri comunali di raccolta, la Regione finanzia sette progetti in provincia

Le risorse serviranno sia a potenziare delle strutture già esistenti che a realizzare nuovi impianti per recuperare rifiuti differenziati

Quattro nuovi centri comunali di raccolta per i rifiuti differenziati in arrivo in provincia di Agrigento.

Il dipartimento regionale Acqua e rifiuti ha pubblicato l’elenco dei progetti, a firma del dirigente generale Calogero Foti, con i punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti dal bando. Le risorse provengono dal Fesr 2014-2020 e già sono stati emessi i primi decreti di finanziamento.

Le somme serviranno per la creazione di quattro nuovi centri a Casteltermini, Castrofilippo, Eraclea Minoa e Alessandria della Rocca e a potenziare e adeguare i centri di Menfi, Sciacca e Burgio.