Censimento dei luoghi del cuore Fai, la Scala dei Turchi conquista le prime posizioni

“I luoghi del cuore”: il censimento del Fai continua a mettere in fila le bellezze del nostro paese. Tra questi anche la “nostra” Scala dei Turchi, che continua ad essere tra i beni più apprezzati dell'Isola e del Paese.

Ad ora sono un milione e trecentomila i voti espressi dai cittadini. "Un traguardo importante - dicono in una nota - che è indice del grande successo di questa edizione lanciata il 6 maggio: la classifica dei luoghi più amati dagli italiani è in costante movimento e si susseguono avvincenti cambi di posizione tra gli oltre 36.000 differenti 'Luoghi del Cuore' segnalati finora". Per quanto riguarda le bellezze della Sicilia, la Scala dei Turchi conquista i primi posti della speciale classifica, piazzandosi al quarto posto dopo la via delle Collegiate e la chiesa rupestre di San Nicolò inferiore a Modica e la reale cappella di Santa Venerina di Acireale.

"La partecipazione all’iniziativa - fanno sapere dal Fai - permette infatti di cambiare in positivo il presente di alcuni dei luoghi votati, gioielli spesso poco conosciuti e bisognosi di tutela e restauri, e di garantire loro un futuro". C’è tempo fino al 15 dicembre 2020 per votare i propri “luoghi del cuore”. Per esprimere il proprio voto basta visitare il sito: www.iluoghidelcuore.it.