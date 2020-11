I luoghi del cuore Fai, censimento anche nell'Agrigentino: ecco le bellezze in classifica

Il censimento Fai coinvolge anche e soprattutto diverse bellezze dell’Agrigentino. Non solo Scala dei Turchi ma anche la biblioteca Lucchesiana ed il teatro Andromeda. Sono diverse le location in "gara". Una speciale classifica sta valorizzando - ancora di più - le bellezze del territorio.

"Si tratta di un’occasione unica per esprimere il proprio amore per il nostro territorio e condividerlo con chi riconosce nelle sue bellezze la propria identità. Votare i luoghi del cuore - sottolinea - è un gesto semplice e concreto per partecipare alla cura ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e ambientale. Siamo al rush finale - dice Giuseppe Taibi – è adesso importante potenziare la raccolta con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e scuole".

Ecco, di seguito, i Luoghi della Provincia di Agrigento che occupano ottime posizioni nella classifica provvisoria generale: Scala dei Turchi, Realmonte, 16esimo posto e 8411 voti; Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina(AG), 73esimo posto e 3273 voti; Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, Santo Stefano Quisquina(AG), 141esimoposto e 1889 voti, Biblioteca Lucchesiana, Agrigento, 158esimo posto e 1668 voti; Officina delle Tradizioni Popolari, Agrigento, 176esimo posto e 1402 voti; Castello incantato, Sciacca, 227esimo posto e 992 voti; CasaSciascia, Racalmuto, 257esimo 856 voti; Maddalusa, Agrigento, 360esimo posto e 583 voti.

I luoghi che al termine del censimento avranno ricevuto almeno 2mila voti potranno accedere al consueto Bando per la selezione degli interventi e presentare alla fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria di cui verrà poi valutata l’idoneità a ricevere i fondi resi disponibili da Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto. Il numero di voti è uno degli otto parametri di valutazione e maggiore è la loro quantità più alto è il punteggio in palio.