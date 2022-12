Festa di Natale del sindacato di polizia, circa 200 i partecipanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Polizia di Stato della Provincia di Agrigento ha vissuto e voluto vivere un momento di autentica convivialità prima dell'inizio delle festività natalizie con una iniziativa voluta fortemente dal Primo sindacato di Polizia, in termini di aderenti, con una cena presso un noto locale di Agrigento.

Per motivi di servizio ovviamente non hanno potuto partecipare tutti, ma esclusivamente quelli liberi dal servizio, un nutrito gruppo di uomini e delle donne della Polizia di Stato aderenti al Sindacato di Polizia "M.P." Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, una cena alla quale hanno partecipato circa 200 Poliziotti. Anche il Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto ha voluto presenziare recandosi di persona per salutare e fare gli auguri ai colleghi di tutta la provincia, ringraziandoli per l'attività svolta nel corso dell'anno e per quella che svolgono quotidianamente e che svolgeranno sempre all'insegna della professionalità e della sicurezza, specialmente nei giorni di festa, dove per tutti i cittadini sarà un momento di spensieratezza, inversamente dagli operatori di Polizia che dovranno vegliare e rendere le strade più sicure, affinché nulla di grave possa accadere per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Segretario Provinciale, il Dr. Alfonso Imbrò, nel corso dell'iniziativa ha ringraziato i dirigenti sindacali del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti per la costante e proficua opera a salvaguardia dei diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, volgendo un pensiero al personale che in questo particolare periodo sta attraversando dei momenti particolarmente negativi e nei confronti di coloro che prematuramente ci hanno lasciati.

Positivo il Bilancio complessivo dell'attività sindacale svolta nell'ambito provinciale espresso dal Segretario Generale Provinciale Alfonso Imbrò che ha ringraziato i presenti per la costante fiducia espressa.