Trovato con Iphone rubato nel negozio di via Manzoni e con hashish: denunciato 17enne

E’ stato trovato in possesso di uno dei cinque Iphone rubato lo scorso 28 febbraio in un negozio di telefonia di via Manzoni. Ma anche di 50,44 grammi di hashish e di tre bilancini di precisione. E’ per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che un diciassettenne di Agrigento è stato denunciato alla Procura. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura, gli stessi che sono intervenuti in via Manzoni quando è scattato l’allarme furto.

Il 28 febbraio, durante la notte, qualcuno ha forzato la saracinesca d’ingresso del negozio di via Manzoni e s’è impossessato di cinque Iphone, sette cellulari Samsung e 200 euro in contanti. Incamerato l’Sos, lanciato dal proprietario, sul posto sono accorse le pattuglie della sezione Volanti. All’arrivo degli agenti, dei malviventi non c’era più alcuna traccia. I delinquenti erano riusciti a scappare e, a quanto pare, non lasciarsi tracce dietro le spalle. I poliziotti delle Volanti sono però riusciti, pochissimi giorni dopo, a risalire ad un minorenne agrigentino che è stato trovato in possesso di uno degli Iphone, un 14 pro Max, rubato nell’esercizio commerciale. E’ stata fatta, e anche immediatamente, una perquisizione domiciliare. Durante la verifica non sono saltati fuori gli altri telefonini rubati, ma poco più di 50 grammi di hashish e tre bilancini di precisione. A carico del giovanissimo dunque è stata formalizzata una denuncia per ricettazione, oltre che per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa per riuscire a ritrovare gli altri telefonini – complessivamente sono stati portati via 5 Iphone e sette Samsung, oltre a 200 euro in contanti – va, naturalmente, ancora avanti. Il riserbo è, naturalmente ed anche inevitabilmente, categorico.

Non è chiaro, o comunque non è stato reso noto, se ad agire nel negozio di telefonia di via Manzoni sia stato un unico individuo o una banda composta da più persone.