Festa della Repubblica, il prefetto Romano: “Oggi è il compleanno della democrazia”

“Oggi è il compleanno di tutti gli italiani perché il nostro Stato, la Repubblica italiana, nasce proprio come oggi: il 2 giugno del 1946, 77 anni or sono, e nasce in un modo molto particolare, col primo voto anche alle donne. Quindi è veramente una doppia celebrazione questa perché celebra anche la conquista di una democrazia, in cui tutti i cittadini, a prescindere dal genere e naturalmente anche dal censo, dalla ricchezza, hanno potuto votare esprimendo un voto autenticamente democratico. La Repubblica viene dal latino res publica, vuol dire la cosa di tutti: la Repubblica appartiene a tutti e oggi gli auguri ce li dobbiamo fare tutti perché è il compleanno di tutti”. Così il prefetto di Agrigento, Filippo Romano nel suo messaggio alla collettività, pronunciato in occasione delle celebrazioni indette per i 77 anni di fondazione della Repubblica italiana. In mattinata, il piazzale Vittorio Emanuele ha accolto i plotoni dei corpi militari, di polizia e delle organizzazioni di protezione civile presenti in provincia.

A fare da quinta scenica, il palazzo della Provincia listato con i colori della bandiera. Alla presenza delle autorità, si sono svolti i riti della tradizione militare. A seguire, tutti si sono spostati nel cortile della Prefettura dove il pastry chef Giovanni Mangione, collaborato dai ragazzi dell'associazione famiglie persone down, hanno preparato anche una maxi torta con i colori della Repubblica.