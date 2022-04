Festa della polizia nella caserma Anghelone: il commosso ricordo del questore per i poliziotti scomparsi

Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, la caserma “Anghelone” della polizia di Stato di Agrigento riapre le porte al pubblico in occasione delle celebrazioni per il 170esimo anno di fondazione del corpo. Una festa per gli uomini e donne in divisa che nella piazza d'Armi del presidio agrigentino si è svolta in contemporanea con le celebrazioni nazionali a Roma. Per l'occasione il questore Rosa Maria Iraci ha tracciato un bilancio delle attività svolte e ricordato il sacrificio dei poliziotti scomparsi recentemente. Riconoscimenti sono stati conferiti ai poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

Più volte, durante la manifestazione, è stato ricordato il motto della polizia “esserci sempre” e in tal senso il questore Iraci ha rassicurato il pubblico e le autorità presenti sul costante impegno della polizia a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.