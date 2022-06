Festa della Guardia di finanza, il colonnello Lopane: “Continueremo a vigilare sui fondi Pnrr e sui furbetti del reddito di cittadinanza"

Guardia di finanza in festa per le celebrazioni dei 248 anni dalla fondazione del corpo, nella città dei Templi è stata la caserma “Antonio Mosto” dove ha sede il comando provinciale, la sede della cerimonia militare che si è svolta alle presenza delle autorità con in testa il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Nella piazza d'armi, un picchetto composto da una rappresentanza delle varie specializzazioni delle fiamme gialle. A fare gli onori di casa è stato il comandante provinciale della Guardia di finanza, il colonnello Rocco Lo Pane. “La grave crisi economica causata dalla pandemia – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il primo ufficiale delle fiamme gialle in provincia sui fondi in arrivo del Pnrr- ha portato la Comunità europea e lo Stato a riversare notevoli risorse finanziarie per rilanciare l’economia. Spetta a noi – aggiunge il colonnello Lo Pane - il compito di far sì che queste risorse giungano a destinazione e non diventino preda della criminalità”.

Per quanto riguarda invece la caccia ai furbetti del reddito di cittadinanza il comandante provinciale della Guardia di finanza di Agrigento ribadisce:”I controlli sulle prestazioni sociali agevolate rientrano nei compiti della Guardia di finanza. Il reddito di cittadinanza è stato utile, ma è diventato spesso fonte di provento illecito”.