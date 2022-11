4 novembre a Favara, il colonnello Stingo: “Scelta voluta per affermare la presenza dello Stato”

“La scelta di Favara che abbiamo fatto assieme al prefetto è significativa perchè vogliamo dimostrare soprattutto ai giovani che le istituzioni sono molto più vicine di quello che si possa pensare. Abbiamo un duplice obiettivo, da un lato celebrare le forze armate e ringraziarle per quello che fanno anche per il mantenimento della pace nel mondo. Ma abbiamo anche un altro obiettivo che è quello di dimostrare quanto siano importanti la pace e la sicurezza sul territorio”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo a margine delle celebrazioni della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate che, per la provincia di Agrigento si è svolta in piazza Cavour a Favara. Presenti, oltre alle autorità civili e militari, anche gli studenti degli istituti scolastici cittadini e le delegazioni delle associazioni di volontariato.