Pasqua e Covid, il questore Iraci ai cittadini:”Siate responsabili”

“Sarà un weekend impegnativo, abbiamo messo in campo tutte le risorse con il personale che non ha goduto di ferie con servizi mirati di controllo su tutto il territorio. Ricordiamo che in zona rossa non è possibile spostarsi tra comuni se non per casi di assoluta necessità, vigileremo per il rispetto di queste regole, i cittadini ci devono permettere di tutelare la salute assumendo comportamenti responsabili perché significa salvare vite umane”.

Pasqua e Covid, gli auguri del prefetto agli agrigentini: “Che sia una festa serena da trascorrere con i congiunti stretti”

Queste sono state le raccomandazioni del questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci alla collettività in vista delle festività pasquali in occasione del quarantesimo anniversario della Legge 121 che ha “smilitarizzato” il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza mutato in Polizia di Stato che oggi rappresenta la prima forza di polizia civile che garantisce pari opportunità tra i generi.