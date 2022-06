Festa della Repubblica, il prefetto: "Per essere liberi difendiamo i valori di correttezza, legalità e solidarietà"

“I valori fondanti della nostra Costituzione sono sempre attuali, dobbiamo renderli vivi con la nostra testimonianza e con il nostro esempio di correttezza, di legalità e di solidarietà. Se dovessimo rinunciare a questi valori, non sarebbe più un Paese civile e libero e bisogna fare attenzione perchè abbiamo visto quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa che è un attentato alle libertà delle persone”. Questo, dai microfoni di AgrigentoNotizie è stato il messaggio del prefetto Maria Rita Cocciufa alla comunità in occasione del settantaseiesimo anniversario della fondazione della Repubblica. Parole che cadono in un contesto storico difficile determinato da una grave crisi economica e aggravato dal conflitto bellico in Ucraina. Dopo lo stop pandemico, nella città dei Templi si è tornati a celebrare pubblicamente la festa della Repubblica. Due giornate, ieri e oggi, ricche di appuntamenti ispirati al tricolore e ai sentimenti di unità nazionale.

Festa della Repubblica 2022, concerto e onorificenze al "Pirandello"

Si è iniziato ieri, mercoledì primo giugno, dal teatro Pirandello di Agrigento con il concerto dell'orchestra del conservatorio Toscanini di Ribera per poi proseguire oggi, con la deposizione della corona di alloro nel monumento ai caduti di tutte le guere e la successiva cerimonia in piazza Vittorio Emanuele dove si è registrata anche la contestazione pacifica di un gruppo di oppositori alla realizzazione del rigassificatore a Porto Empedocle. Le celebrazioni del 2 giugno si sono poi chiuse nel palazzo della Prefettura con l'inaugurazione di una mostra di cimeli militari che sarà fruibile fino a domenica prossima.