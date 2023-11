L'Arma celebra la Virgo Fidelis: messa all'Immacolata per la patrona dei carabinieri

Nella Basilica dell'Immacolata di Agrigento si sono svolte le celebrazioni della “Virgo Fidelis”, protettrice dell'Arma dei carabinieri. Nella ricorrenza, è stato anche ricordato l'82° anniversario della battaglia di Culquaber e celebrata la “Giornata dell'orfano”.

La funzione religiosa è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano e concelebrata dal cappellano militare della Legione carabinieri Sicilia, don Salvatore Falzone. Ad accogliere le autorità presenti, il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Nicola De Tullio che ha pubblicamente ringraziato tutti i militari di ogni ordine e grado, in servizio nella provincia di Agrigento per l’impegno e la dedizione che profondono quotidianamente nello svolgimento del servizio in favore della cittadinanza.