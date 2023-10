Dopo via Empedocle cede anche via Atenea, ma nessuno vede niente: ecco le immagini

Ennesimo cedimento dell'asse stradale in pieno centro urbano ad Agrigento, nello specifico si tratta del tratto finale di via Atenea che si interseca tra il piazzale Aldo Moro e la via Roma. La trafficata arteria era stata chiusa per alcuni mesi al traffico veicolare in occasione del rifacimento dei marciapiedi, attualmente in prossimità di alcuni interventi visibili dalla differente colorazione dell'asfalto, si è formato un vistoso e pericoloso avvallamento, specie per i mezzi a due ruote.

Così come avviene nella vicina via Empedocle, anche in via Atenea la strada cede senza che nessuna delle autorità competenti, intervenga. Nelle scorse settimane, anche la città dei Templi ha aderito alla settimana nazionale della Protezione civile per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione sui rischi degli eventi che possono inficiare sull'incolumità pubblica ma evidentemente, queste campagne di sensibilizzazione non fanno breccia sugli enti che dovrebbero garantire la sicurezza di tutti.