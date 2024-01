Calcinacci crollano dal campanile della chiesa San Nicola: accorrono i pompieri che scongiurano i rischi

Crollano calcinacci dal campanile della chiesa di San Nicola, nel quartiere satellite di Fontanelle, e accorrono i vigili del fuoco del comando provinciale. Nessuno s'è fatto male, né ci sono stati danni a quanto sottostante alla struttura ecclesiastica. I pompieri sono riusciti infatti a rimettere tutto in perfetta sicurezza prima che si determinassero ulteriori e imminenti criticità.

Il campanile è stato raggiunto con l'autoscala e i pompieri, piccozza alla mano, sono riusciti a fare crollare tutte le altre parti del prospetto che rischiavano di venire giù da un momento all'altro.

L'intervento è stato lungo e meticoloso, ma per il prospetto della chiesa San Nicola di Fontanelle non ci sono più rischi imminenti. Di nessun tipo. Per la piena, definitiva, messa in sicurezza del campanile serviranno, naturalmente, lavori di ripristino che garantiranno dunque la piena e duratura sicurezza.

A determinare i distacchi, stando a quanto è stato accertato, sono state le infiltrazioni di acqua piovana.