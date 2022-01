Crolla vecchio immobile, 4 famiglie sgomberate: Utc al lavoro per stabilire i rischi

S'è accartocciato su se stesso. All'improvviso, un vecchio immobile di via Volturno, nel centro storico di Canicattì, ieri, è crollato. Sul posto, temendo anche il peggio sono intervenuti gli uomini della Protezione civile, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel per far fronte alle prime esigenze, tra cui - ha spiegato il sindaco Vincenzo Corbo - lo sgombero di quattro famiglie e la messa in sicurezza della zona.

Le quattro famiglie sgomberare in via precauzionale sono state - stando sempre a quanto ha assicurato il primo cittadino di Canicattì - sistemate e non hanno trascorso la notte per strada. Da stamani sono di nuovo in corso accertamenti e verifiche da parte dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale che dovrà stabilire se, e quali, sono le famiglie che potrebbero anche rientrare. O se, invece, dovranno rimanere tutte sgomberate, fino a quando l'area del crollo non verrà messa in totale e definitiva sicurezza.