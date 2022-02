Schiaffi e cazzotti alla moglie: la donna finisce in ospedale, denunciato 35enne

Schiaffi e cazzotti alla moglie. La donna finisce al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” e lui, il marito trentacinquenne, viene denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Non sembra più esserci pace per l’Agrigentino, realtà dove, con ripetuta frequenza, si registrano di questi casi. E le vittime che finiscono in ospedale sono sempre di più. In un’abitazione di Licata, nel week end, fra marito e moglie è scoppiata l’ennesima discussione, trasformatasi in lite prima e in aggressione dopo. Il trentacinquenne si è scagliato contro colei che doveva essere la sua compagna di vita e l’ha violentemente picchiata, accanendosi con schiaffi e cazzotti al volto della donna. Qualcuno, forse sentendo il trambusto e temendo il peggio, ha lanciato l’Sos e sul posto si sono precipitate le pattuglie del commissariato cittadino. Gli agenti hanno, naturalmente, subito facilitato i soccorsi della donna ferita e poi hanno ricostruito quanto era avvenuto fra le mura domestiche. Non c’è certezza – il riserbo è praticamente assoluto – che quanto verificatosi durante il week end fosse il primo caso.

I medici del “San Giacomo d’Altopasso” si sono presi cura della donna e l’hanno sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, diagnosticandole traumi, contusioni ed escoriazioni. Per sua fortuna, non è risultata essere in pericolo di vita. I poliziotti del commissariato di Licata, dal canto loro, dopo aver ricostruito appunto quanto era accaduto in quell’abitazione, hanno formalizzato la denuncia, in stato di libertà, del trentacinquenne per maltrattamenti in famiglia. E’ stato naturalmente subito attivato anche l’iter del cosiddetto “codice rosso” che mira a tutelare la donna-vittima di maltrattamenti o violenze.