Sparisce dal pascolo prezioso cavallo di razza: è stato rubato

Era stato lasciato in un’area recintata di contrada Damsa dove ogni tanto veniva portato per il pascolo allo stato brado. E’ stato però rubato – fra le ore 10 dell’Epifania e mezzogiorno di sabato. Si tratta di un cavallo maschio, di razza Frisone, di colore nero. Un esemplare prezioso che aveva tanto di certificato di origine e tanto di microchip. A rivolgersi ai poliziotti del commissariato di Canicattì, formalizzando una denuncia di furto a carico di ignoti, è stato il proprietario dell’animale: un quarantacinquenne canicattinese.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti che il prezioso cavallo veniva normalmente tenuto in contrada Gaetano, in un’area anch’essa regolarmente recintata. Di tanto in tanto veniva però portato – era una sorta d’abitudine – in contrada Damsa, in territorio di Naro, per il pascolo allo stato brado, sempre in un’area di campagna privata.

Quando il quarantacinquenne è tornato, appunto come d’abitudine, a riprendere l’animale, il cavallo non c’era più. Subito sono state avviate le ricerche in tutta l’area circostante e confinante, ma dell’animale appunto nessuna traccia. Il proprietario ha precisato, in sede di denuncia, che la recinzione in alcuni punti è molto bassa ed in un punto adiacente ad un corso d’acqua è addirittura mancante. Il quarantacinquenne non ha sospetti su chi eventualmente possa aver portato via l’animale.

Delle indagini si occupano i poliziotti del commissariato di Canicattì.